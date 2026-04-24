Hojlund in dubbio | il Napoli aspetta il provino

Il club partenopeo sta monitorando attentamente la situazione di Rasmus Hojlund, il giocatore danese che dovrà sostenere un provino prima di poter essere considerato ufficialmente un rinforzo. Si attende ancora una risposta definitiva dopo che il calciatore ha svolto le prove richieste, ma al momento non ci sono conferme sulla conclusione della trattativa. La decisione finale dipenderà dall’esito di questa fase di verifica.

Il Napoli aspetta l’ultimo verdetto su Rasmus Hojlund. L’attaccante danese è in dubbio per la sfida di questa sera contro la Cremonese e sarà decisivo il provino previsto in mattinata. È questo il quadro riportato da Repubblica. Le condizioni del centravanti vengono monitorate con attenzione. Il peso accumulato negli ultimi mesi, tra impegni continui con il Napoli e la parentesi con la Danimarca a fine marzo, presenta ora il conto. Nelle ultime due partite contro Parma e Lazio, infatti, Hojlund è apparso in evidente difficoltà sul piano della brillantezza. Romelu Lukaku però si è chiamato fuori e Conte può adattare al centro del reparto offensivo soltanto Giovane, che ha caratteristiche assai diverse rispetto a quelle del suo compagno.🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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