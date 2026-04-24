La regione Lazio offre diverse opzioni per chi desidera immergersi nelle acque termali, con strutture che vanno dalle grandi piscine storiche della Tuscia alle vasche all'aperto lungo il percorso della Francigena. Tra Tivoli e la Sabina si trovano sorgenti sulfuree note per le loro proprietà curative. Questa guida raccoglie le principali località termali della zona, ideali per chi cerca relax e benessere prima di partire per la stagione primavera-estate 2026.

Dalle piscine monumentali della Tuscia alle vasche libere lungo la Francigena, dalle acque sulfuree di Tivoli ai bagni della Sabina: tutto quello che serve sapere sulle terme del Lazio prima di fare le valigie (o il borsone). Se c’è una cosa che il Lazio non si fa mancare, è l’acqua che scotta. Da quando gli Etruschi si accorsero che certe pozze bollivano da sole e i Romani, poi, ci costruirono sopra terme e acquedotti, questo territorio è diventato uno dei bacini termali più ricchi d’Italia: sorgenti solforose, pozzi oligominerali, crateri fumanti menzionati persino da Dante nell’Inferno. La buona notizia per chi vive a Roma è che la maggior parte di queste meraviglie si raggiunge in un’ora di macchina.🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Guida alle terme del Lazio: la mappa del benessere intorno a Roma per la Primavera-Estate 2026

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