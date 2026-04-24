Il Napoli si appresta a vivere un'estate intensa, con l'obiettivo di rafforzare la squadra in vista della prossima stagione. La società sta lavorando per trovare soluzioni in attacco e valutando eventuali cambiamenti nello staff tecnico. La finestra di mercato si apre con molte incognite, mentre i tifosi attendono aggiornamenti sui possibili arrivi e partenze. La campagna di rafforzamento sarà determinante per le prossime sfide in campionato.

Il Napoli si prepara a un’estate molto movimentata. Tra attacco, panchina e possibili innesti, il lavoro della dirigenza sarà condizionato da diversi nodi ancora da sciogliere. A tracciare il quadro è stato Francesco Guerrieri, intervenuto a Radio Punto Nuovo nel corso di Punto Nuovo Sport. Davanti, molto passerà dal futuro di Romelu Lukaku. La situazione con il club resta delicata e una separazione non può essere esclusa. In questo scenario tornano d’attualità nomi già seguiti in passato, come Gianluca Scamacca, profilo gradito da anni al Napoli, e Lorenzo Lucca, destinato però a essere valutato anche in uscita dopo un rendimento sotto le attese.🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Guerrieri: “Napoli, estate decisiva tra Conte e attacco”

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