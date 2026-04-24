Guerbet announces an important milestone achievement in the Vascular Embolization indication for Lipiodol® Ultra Fluid Iodinated ethyl esters of fatty acids of poppy seed oil

Guerbet ha annunciato il raggiungimento di un importante traguardo nel trattamento di embolizzazione vascolare con il suo prodotto Lipiodol® Ultra Fluid, un liquido a base di esteri etilici iodati di oli di semi di papavero. L’annuncio è stato diffuso tramite comunicato ufficiale e riguarda l’approvazione o il riconoscimento di questa indicazione terapeutica. L’azienda ha diffuso la notizia da Villepinte, in Francia, il 24 aprile 2026.

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE VILLEPINTE, France, April 24, 2026 PRNewswire — GUERBET (FR0000032526 GBT): Guerbet, a global leader in medical imaging, announces a positive outcome from a worksharing procedure, involving several EU member states, for a new Lipiodol® indication in interventional radiology procedures for peripheral and central vascular embolization with cyanoacrylate-based surgical glues compatible with Lipiodol Ultra Fluid and approved for endovascular use, to allow visualization of the procedure and adjustment of polymerization time. This represents an important regulatory milestone that will be followed by subsequent national approvals amending the existing marketing authorizations.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Guerbet announces an important milestone achievement in the “Vascular Embolization” indication for Lipiodol® Ultra Fluid (Iodinated ethyl esters of fatty acids of poppy seed oil) Notizie correlate Malaysia seizes $129.9 million in crude oil from tankers suspected of illegally transferring oilSINGAPORE, Feb 1 (Reuters) - Two tankers suspected of illegal ship-to-ship oil transfers were detained and more than 512 million ringgit ($129. ‘Seed’, al Liceo Rummo il cortometraggio sull’educazione ambientaleTempo di lettura: 2 minuti“Seed”, cortometraggio sull’educazione ambientale e il valore dei piccoli gesti degli studenti del Liceo “Rummo” di...