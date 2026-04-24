GRANDE FRATELLO VIP | ILARY BLASI ANNUNCIA LA DATA DELLA FINALE

Venerdì 24 aprile, alle ore 21:30, andrà in onda su Canale 5 l’ultima puntata di “Grande Fratello Vip”, condotta da Ilary Blasi. La finale del reality show si terrà in prima serata e sarà trasmessa in diretta. La conduttrice ha annunciato ufficialmente la data dell’evento, che rappresenta il momento conclusivo di questa edizione. La puntata sarà visibile sui canali della rete Mediaset.

Venerdì 24 aprile, in prima serata su Canale 5, nuovo appuntamento con “ Grande Fratello Vip ”, il reality show condotto da Ilary Blasi. Con lei, in studio, Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Un ingresso davvero inaspettato: Ilary Blasi entrerà a sorpresa nella Casa per comunicare ai concorrenti una notizia importante che riguarda le sorti della trasmissione. Dagospia anticipa l’annuncio: Mediaset ha deciso di allungare l’edizione in corso del “Grande Fratello” facendo slittare la finale a martedì 19 maggio. Il reality condotto da Ilary Blasi, con Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici come opinioniste, andrà avanti con i raddoppi settimanali: precisamente il 5, l’8, il 12 e il 15 maggio.🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - GRANDE FRATELLO VIP: ILARY BLASI ANNUNCIA LA DATA DELLA FINALE Notizie correlate GRANDE FRATELLO VIP: ILARY BLASI ENTRA IN CASA E ANNUNCIA LA DATA DELLA FINALEVenerdì 24 aprile, in prima serata su Canale 5, nuovo appuntamento con “Grande Fratello Vip”, il reality show condotto da Ilary Blasi. Grande Fratello Vip 2026 si allunga, la nuova data della finale con Ilary BlasiIl Grande Fratello Vip 2026 sembra aver ritrovato slancio proprio quando le aspettative iniziavano a vacillare. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Grande Fratello Vip, gli ascolti non sono l'unico problema di Ilary Blasi: le polemiche in vista della finale rischiano di affossare tutto; Grande Fratello Vip, Ilary Blasi umilia in diretta Renato Biancardi che si sfoga nella notte; Grande Fratello Vip 2026 si allunga, la nuova data della finale con Ilary Blasi; Grande Fratello Vip 2026, il riassunto della nona puntata. Ilary Blasi, al Grande Fratello Vip con il colore must di stagione: scopri qui il Look!Ilary Blasi look inspo look puntata mercoledì sera Grande Fratello Vip Canale Cinque Mediaset Infinity cosa ha indossato ... stylosophy.it Grande Fratello Vip 2026, stasera su Canale 5: anticipazioni diretta di venerdì 24 aprile. Nomination, eliminati e sondaggiIlary Blasi e le opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli tornano con una nuova puntata del Grande Fartello Vip 2026 su Canale 5! superguidatv.it