In occasione del 25 Aprile, alcuni gruppi si preparano a manifestazioni di protesta che prevedono l’uso di armi da fuoco, sassi lanciati da barricate e l’adozione di kefiah per coprire i volti. Sono state osservate anche bandiere associate al regime iraniano degli ayatollah, che vengono portate durante gli eventi. Le forze dell’ordine monitorano attentamente la situazione, mentre i partecipanti si radunano in diverse aree della città.

I kalashnikov, i sassi scagliati da barricate stile Intifada, le kefiah a coprire il volto e poi le bandiere del regime iraniano degli ayatollah. Altro che pace. Eccolo, il 25 aprile della sinistra estremista. La ricorrenza è stata ridotta a pretesto, e l'iconografia che va per la maggiore preannuncia una giornata di odio e potenziale violenza. L'alibi è la "Palestina", sbandierata come mito ideologico. I centri sociali sono mobilitati nelle maggiori città. Ma non solo. A Melfi, un sit-in è stato convocato per un detenuto palestinese, Anan Yaeesh, condannato per terrorismo. L'approccio antagonista tradisce lo spirito vero della festa, quello...🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Gli antagonisti preparano un 25 Aprile di "intifada"

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Il Consiglio comunale di Matera è convocato il 28 aprile alle 16 in prima convocazione e il 30 aprile in seconda. All’ordine del giorno elezione del presidente e approvazione del rendiconto 2025. - facebook.com facebook