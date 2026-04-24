Giro 2026 montagne da battaglia | il percorso dei GPM promette una corsa durissima fino all’ultima salita

Il Giro d’Italia 2026 si presenta come una corsa intensa, con molte tappe caratterizzate da salite impegnative e numerosi Gran Premi di Montagna. Il percorso prevede poche occasioni di riposo, concentrando gran parte delle difficoltà nelle ultime settimane. La presenza di molte salite decisive e il numero elevato di tracciati impegnativi rendono il percorso particolarmente adatto a chi cerca sfide dure e traguardi di alta montagna.

Il Giro d’Italia si annuncia come una corsa piena di trappole in salita, con un tracciato ricco di Gran Premi di Montagna e con pochissime vere giornate di respiro. La Corsa Rosa propone tappe adatte a velocisti e fuggitivi, ma soprattutto una sequenza di ascese decisive per la classifica generale. La Cima Coppi sarà il Passo Giau, mentre sotto i riflettori finiscono soprattutto la diciannovesima tappa, con Duran, Giau, Falzarego e arrivo di Pian di Pezze, e la ventesima, con la doppia scalata di Piancavallo. Da non sottovalutare anche gli arrivi in salita di Blockhaus, Corno alle Scale, Pila e Carì. Nella prima parte del Giro le salite non mancano, ma saranno soprattutto un logoramento progressivo.🔗 Leggi su Sportface.it

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