In Italia, si parla di un attacco nei confronti di un noto giornalista russo, accusato di aver ricevuto insulti da parte di una voce legata alla propaganda politica italiana. La polemica si concentra su commenti diffusi sui social e sui media, che hanno sollevato accuse e reazioni contrastanti. La discussione riguarda anche l’interpretazione dei fatti e il ruolo dei media nazionali nel coprire o evidenziare le vicende legate al governo e alla stampa.

Come il più bieco berlusconismo ci ha insegnato, quando il momento è difficile e sei nella merda, crea un diversivo. Parla di froci al potere, linguaggio inclusivo, immigrati, o diventa vittima se vuoi fare bingo. Giorgia ha dalla sua parte tutta, se non quasi tutta, quella stampa che fece la fortuna di Silvio, individui ammaestrati a non pensare, a non dire la verità e a colpire dovunque, in nome della fedeltà al padrone. Quale migliore occasione allora se non quella di usare le parole pesanti del più noto giornalista russo contro la premier per coprire il dietrofront sull’interruzione dei rapporti economici con Israele? E allora...🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Giornalai o giornalisti? La voce della propaganda meloniana attacca Solovyev e rilancia gli insulti

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