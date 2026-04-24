Ghost Love | a Taormina il romanzo sospeso tra emozione e riflessione sulle relazioni contemporanee
Ci sono storie che non iniziano davvero e non finiscono mai. Restano in sospeso, ma continuano a vivere con un’intensità che spesso supera quella delle relazioni reali.È da questo spazio emotivo, difficile da definire ma profondamente riconoscibile, che nasce Ghost Love – Tra noi niente, eppure.🔗 Leggi su Messinatoday.it
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Argomenti più discussi: Ghost Love conquista Messina e rilancia il dibattito sulle relazioni: il 22 aprile a Taormina; Messina. Fuga di gas, intervengono i Vigili del fuoco; INSIEME con Povia a teatro, emozioni e musica contro il bullismo; XXIII Edizione del Premio Roma Videoclip Il cinema incontra la musica.
Non una semplice presentazione, ma un’esperienza di ascolto e confronto che ha toccato corde profonde. La tappa nella città di Messina di “Ghost Love – Tra noi niente, eppure tutto”, il romanzo di Maria Musso, ha registrato una partecipazione attenta e coinv - facebook.com facebook
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