Geraci Lega | Caltavuturo non può rimanere isolata per smottamenti subito interventi per ripristinare la viabilità

Da palermotoday.it 24 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un rappresentante politico ha chiesto interventi immediati per riparare la viabilità sulla strada provinciale 24, che collega Caltavuturo. La strada, che collega il centro abitato a zone vicine, è stata interrotta a causa di recenti smottamenti. La richiesta arriva dopo che la città è rimasta isolata a causa delle frane che hanno bloccato il transito, rendendo necessarie azioni rapide per ripristinare il collegamento.

“Non è tollerabile che la città di Caltavuturo, in provincia di Palermo, sia isolata a causa delle frane sulla strada provinciale 24. I disagi dei cittadini sono ormai quotidiani: per raggiungere le loro abitazioni devono percorrere altre arterie allungando il tragitto per oltre 50 chilometri. Ho.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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