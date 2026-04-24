Geraci Lega | Caltavuturo non può rimanere isolata per smottamenti subito interventi per ripristinare la viabilità

Un rappresentante politico ha chiesto interventi immediati per riparare la viabilità sulla strada provinciale 24, che collega Caltavuturo. La strada, che collega il centro abitato a zone vicine, è stata interrotta a causa di recenti smottamenti. La richiesta arriva dopo che la città è rimasta isolata a causa delle frane che hanno bloccato il transito, rendendo necessarie azioni rapide per ripristinare il collegamento.

“Non è tollerabile che la città di Caltavuturo, in provincia di Palermo, sia isolata a causa delle frane sulla strada provinciale 24. I disagi dei cittadini sono ormai quotidiani: per raggiungere le loro abitazioni devono percorrere altre arterie allungando il tragitto per oltre 50 chilometri. Ho.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Caltavuturo isolata: frane bloccano la SP24, 50 km di deviazioni? Cosa sapere Frane bloccano la SP24 a Caltavuturo interrompendo i collegamenti stradali locali. Crotone, ciclone Harry: quasi 2 milioni di euro per ripristinare la rete stradale danneggiata da frane e smottamenti.Il ciclone “Harry” ha lasciato un segno profondo sulla rete viaria della provincia di Crotone, con danni stimati in quasi due milioni di euro. Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Geraci (Lega): città di Caltavuturo non può rimanere isolata per smottamenti su sp24, subito interventi per ripristinare la viabilità; Caltavuturo isolata per le frane sulla Sp24, Geraci: Subito interventi per ripristinare la viabilità; Gaza. Indagati a Palermo per manifestazione non autorizzata: Iniziative spontanee e pacifiche; Caltavuturo, frana sulla Sp24: la Lega chiede interventi immediati. Caltavuturo, frana sulla Sp24: la Lega chiede interventi immediatiNon è tollerabile che la città di Caltavuturo, in provincia di Palermo, sia isolata a causa delle frane sulla provinciale, i disagi dei cittadini sono ormai quotidiani, per raggiungere le loro abitaz ... livesicilia.it Caltavuturo isolata per le frane sulla Sp24, Geraci: “Subito interventi per ripristinare la viabilità” La notizia qui e al link nel primo commento https://www.madoniepress.it/2026/04/23/caltavuturo-isolata-per-le-frane-sulla-sp24-geraci-subito-interventi-per-ripristi - facebook.com facebook