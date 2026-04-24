Genova festeggia il 25 aprile | il programma ufficiale tra corteo e iniziative

A Genova si avvicinano le celebrazioni per l'81esimo anniversario della Liberazione, con un programma che prevede cortei, cerimonie ufficiali e iniziative culturali. Le attività si svolgeranno tra il Cimitero di Staglieno e i principali punti del centro cittadino, coinvolgendo diverse istituzioni e comunità locali. La giornata si svolgerà secondo un calendario che include momenti commemorativi e appuntamenti pubblici.

Tutto pronto per le celebrazioni ufficiali del 25 aprile. Genova si prepara all'81esimo anniversario della Liberazione con un ricco programma di cerimonie istituzionali e appuntamenti culturali, tra il Cimitero di Staglieno e i principali luoghi simbolici del centro cittadino. Gli appuntamenti.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate 25 aprile a Bologna, il programma tra cerimonie istituzionali e concerti. Corteo da piazza dell’UnitàBologna, 23 aprile 2026 — Bologna si prepara a vivere il 25 aprile con un programma ricchissimo che intreccia cerimonie istituzionali e un fitto... Festa della Liberazione, Genova celebra il 25 Aprile tra memoria, arte e cultura: il programmaIn occasione dell’81° Anniversario della Liberazione, Genova celebrerà il 25 Aprile con il tradizionale programma di cerimonie istituzionali che,... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Genova celebra il 25 Aprile: nasce il festival Eraora, il Primo Maggio della Liberazione; Era ora, a Genova il 25 aprile diventa un festival: piazze, live e djset celebrano la Resistenza; La Foce festeggia Santa Zita con fiera di merci varie, processione e messa in genovese; Marathon dell’Appennino, a Casella il 25 aprile tra sport e storia: edizione numero 29 verso il traguardo dei 30 anni -. Genova, il programma delle celebrazioni diffuse del 25 aprileGENOVA - Domani, sabato 25 aprile, Genova celebra l’81° anniversario della Liberazione con un articolato programma di ... telenord.it 25 aprile a Genova: cosa fare, eventi e guida alla festa della LiberazioneGenova, città Medaglia d'Oro al Valor Militare per la Resistenza, si appresta a celebrare il 25 aprile con un programma ricco di memoria, cultura e occasioni per stare insieme. mentelocale.it GoodMorning Genova. . #GMG "LE ASTRONAVI" FESTEGGIANO 10 ANNI AI GIARDINI LUZZATI Il progetto Le Astronavi, nato nel 2016 dall’incontro tra il musicista Gianmaria Rocchi e la visual artist Stefania Carbonara, ha festeggiato il suo primo decennio di - facebook.com facebook