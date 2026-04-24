Venerdì 24 aprile, le temperature in alcune zone centrali sono scese sotto lo zero, raggiungendo i -3°C a Cascia e i -2°C a L'Aquila. L’anticiclone europeo ha provocato questa ondata di freddo improvvisa, mentre per il fine settimana sono previste massime fino a 28°C. È stata diramata un’allerta per l’agricoltura a causa delle temperature rigide di questa giornata.

? Cosa sapere Temperature a -3°C a Cascia e -2°C a L'Aquila questo venerdì 24 aprile.. L'anticiclone europeo porterà massime fino a 28°C nel weekend con allerta agricoltura.. Le temperature scendono fino a -3°C a Cascia e -2°C a L’Aquila questo venerdì 24 aprile 2026, mentre un nuovo anticiclone dall’Europa occidentale si prepara a stabilizzare il tempo su gran parte della penisola. Dopo una parentesi climatica caratterizzata da instabilità e piogge sparse che hanno mantenuto i valori termici al di sotto della media stagionale, la configurazione atmosferica sta cambiando radicalmente. L’estensione dell’alta pressione garantisce un miglioramento delle condizioni meteo con cieli prevalentemente sereni e venti deboli, una situazione che dovrebbe persistere almeno fino a domenica.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Gelo improvviso: temperature sotto lo zero e allerta per l’agricoltura

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