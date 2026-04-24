GdF Avellino operazione antidroga | eseguita una misura cautelare per un giovane indagato

I finanzieri del Comando Provinciale di Avellino hanno eseguito ieri un’ordinanza cautelare nei confronti di un giovane coinvolto in un'indagine sulla gestione di sostanze stupefacenti. L’operazione è stata condotta nell’ambito di un’attività coordinata dalla Procura della Repubblica, che ha portato all’applicazione di una misura personale nei confronti del soggetto indagato. La vicenda si inserisce in un'operazione più ampia volta a contrastare il traffico di droga nella zona.