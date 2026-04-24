Gasperini si affida a Soulé | l’argentino vuole tornare a trascinare la Roma

Da sololaroma.it 24 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Matias Soulé ha iniziato bene la stagione, spesso tra i protagonisti nelle partite della sua squadra, ma successivamente ha registrato un calo di prestazioni a causa di un infortunio che lo ha costretto a rimanere lontano dal campo per diverso tempo. Il tecnico Gasperini ha deciso di puntare di nuovo sull’argentino, sperando che possa tornare a incidere nelle prossime partite. Soulé cerca di ritrovare la forma migliore per contribuire alla squadra.

Matias Soulé ha vissuto una prima parte di stagione ad altissimo livello, in cui è stato quasi sempre tra i migliori in campo, prima di accusare un calo di rendimento, complice anche l’infortunio che lo ha tenuto a lungo ai box. Rientrato finalmente a disposizione di Gasperini, con Pisa ed Atalanta è tornato a far vedere a sprazzi il proprio talento scintillante e a Bologna andrà a caccia di quel gol che gli manca da gennaio. I numeri prima dell’infortunio. Fino al 15 Febbraio, il numero 18 giallorosso era stato impiegato in tutte le 34 partite disputate dalla Roma, mettendo a referto 7 gol e 7 assist tra campionato e coppe. Gasperini lo ha sempre reputato uno degli intoccabili del suo scacchiere, come dimostrano le sole 4 partite in cui non è stato utilizzato dal 1?.🔗 Leggi su Sololaroma.it

gasperini si affida a soul233 l8217argentino vuole tornare a trascinare la roma
© Sololaroma.it - Gasperini si affida a Soulé: l’argentino vuole tornare a trascinare la Roma

Notizie correlate

Inter Roma, Gasperini resta in pensiero per Soulé: l’esterno argentino in dubbio per il big match di Pasquadi Redazione Inter News 24Inter Roma, Gasperini resta in pensiero per Soulé: l’esterno argentino ancora in dubbio per il big match di Pasqua.

Roma-Atalanta, Soulé si riprende Trigoria: Gasperini lancia la sfidaIl silenzio di Trigoria è interrotto solo dal rumore dei tacchetti sul campo principale, dove Matías Soulé ha spento 23 candeline con un unico...

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Gasperini uomo forte: ora la Roma gli affida un ruolo da manager; Rassegna Stampa | Torna Soulé, l'uomo giusto per Malen. Gasp si affida a loro per sperare ancora; Ranieri lascia la Roma, vicino addio dopo lite con Gasperini; Roma - Atalanta : 1 - 1 (Serie A): cronaca, tabellino e statistiche.

gasperini si affida aRoma, torna Soulé e aiuta Malen: Gasperini si affida a loro per sperare ancoraSoulé torna protagonista nel match contro l'Atalanta dopo il lungo stop. Con il rientro di Dybala e Wesley, il tecnico punta su Malen ... siamolaroma.it

gasperini si affida aRanieri e la Roma si separano, Gasperini più centrale: cosa cambia adesso anche con Massara e TottiLa fine era già scritta tra le righe, come quelle storie che non hanno bisogno di un finale rumoroso per lasciare il segno. La Roma e Claudio Ranieri si salutano così, senza piatti che volano, ma con ... msn.com

Usa la ricerca per scoprire notizie e video sul tema.