Matias Soulé ha iniziato bene la stagione, spesso tra i protagonisti nelle partite della sua squadra, ma successivamente ha registrato un calo di prestazioni a causa di un infortunio che lo ha costretto a rimanere lontano dal campo per diverso tempo. Il tecnico Gasperini ha deciso di puntare di nuovo sull’argentino, sperando che possa tornare a incidere nelle prossime partite. Soulé cerca di ritrovare la forma migliore per contribuire alla squadra.

Matias Soulé ha vissuto una prima parte di stagione ad altissimo livello, in cui è stato quasi sempre tra i migliori in campo, prima di accusare un calo di rendimento, complice anche l’infortunio che lo ha tenuto a lungo ai box. Rientrato finalmente a disposizione di Gasperini, con Pisa ed Atalanta è tornato a far vedere a sprazzi il proprio talento scintillante e a Bologna andrà a caccia di quel gol che gli manca da gennaio. I numeri prima dell’infortunio. Fino al 15 Febbraio, il numero 18 giallorosso era stato impiegato in tutte le 34 partite disputate dalla Roma, mettendo a referto 7 gol e 7 assist tra campionato e coppe. Gasperini lo ha sempre reputato uno degli intoccabili del suo scacchiere, come dimostrano le sole 4 partite in cui non è stato utilizzato dal 1?.🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Gasperini si affida a Soulé: l’argentino vuole tornare a trascinare la Roma

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