Frosinone truffa sulle criptovalute | denunciata una giovane donna

Una donna residente in provincia di Frosinone è stata denunciata dalla Polizia di Stato dopo un’indagine condotta dalla Squadra Mobile. L’indagine, focalizzata sulle truffe online legate alle criptovalute, ha portato all’identificazione della sospettata. La giovane è accusata di aver effettuato truffe informatiche e finanziarie attraverso piattaforme digitali, in relazione a operazioni di investimento in criptovalute.

La Polizia di Stato ha denunciato una giovane donna residente in provincia di Frosinone al termine di un’indagine condotta dalla Squadra Mobile, nell’ambito di un’attività legata al contrasto delle truffe informatiche e finanziarie.Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, nei confronti.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Notizie correlate Auto non restituita dopo il noleggio: denunciata una donna a FrosinoneUna donna residente nell’hinterland di Frosinone è stata denunciata dalla Polizia di Stato per appropriazione indebita. Anziani sventano la truffa del "finto carabiniere": denunciata una donnaSabato pomeriggio la prontezza di riflessi di una coppia di coniugi e l'intervento dei militari dell'Arma ha permesso di sventare un tentativo di... Altri aggiornamenti Truffa con investimenti in criptovalute: denunciata una giovane donnaLa donna è risultata essere intestataria di un conto su cui confluivano proventi illeciti legati a operazioni finanziarie online e avrebbe gestito investimenti in criptovalute ... ciociariaoggi.it Truffe crypto: 5 schemi che funzionano nel 2026: come riconoscerliNell’ultimo rapporto diffuso dalla BingX Academy emergono cinque schemi truffaldini che, nel 2026, continuano a produrre vittime. Vale la pena analizzarli uno per uno, perché conoscerli resta la forma ... criptovaluta.it