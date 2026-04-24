Forzare il futuro del giocatore? È diffamazione | dalla chat nasce la polemica che divide il calcio faentino

Una disputa ha coinvolto il calcio faentino, con una polemica nata da uno scambio di messaggi in chat. La discussione riguarda accuse di diffamazione e il presunto tentativo di influenzare il futuro di un giocatore. Da un lato ci sono le società Faenza Calcio e Virtus Faenza, mentre dall’altro si trova la Vis Rf Faventia. La vicenda ha attirato l’attenzione all’interno del mondo calcistico locale.

È scontro all'interno del mondo del calcio faentino. Si apre infatti una polemica che vede da una parte Faenza Calcio e Virtus Faenza e dall'altra la Vis Rf Faventia. Tutto sarebbe nato da una comunicazione divulgata tramite chat di gruppo WhatsApp il 21 aprile dalla Vis Rf Faventia, il cui.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Notizie correlate Si celebrano i cittadini illustri: ecco chi sono i vincitori del "Faentino Lontano" e del "Faentino sotto la Torre"La città di Faenza, anche quest'anno, non manca di rendere omaggio ai propri cittadini illustri. Nasce Blue Sentynet, la rete sentinella per il futuro del mare: dalla Regione oltre 1 milione di euroNasce “Blue Sentynet”, il nuovo progetto della Regione Abruzzo che punta a proteggere mitilicoltura e acquacoltura dagli effetti sempre più evidenti... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Alcaraz: Forzare a Roland Garros può danneggiarmi in futuro; Wesley e Dybala tornano in gruppo e puntano il Bologna, Gasperini (finalmente) può sorridere; Milan valuta offerte per Leao: il mondiale decide il futuro; Alcaraz frena: Forzare per il Roland Garros può danneggiarmi. Carlos re dei Laureus, Sinner lo incoraggia: Spero di rivederlo presto in campo. perché quando si vuole vincere davvero, si vuole farlo battendo i giocatori più forti del mondo - LiveTennis.it. OttolinaTv. . Perquisizioni corporali, stupri, umiliazioni sessuali: tra le armi usate per forzare i palestinesi ad abbandonare le loro case in Cisgiordania c’è anche la violenza sessuale sistematica. È quanto emerge da un dettagliato report dei ricercatori del - facebook.com facebook Tennis, Alcaraz: 'Cruciali i prossimi esami al polso. Forzare il rientro al Roland Garros potrebbe seriamente danneggiarmi in futuro'. #ANSA x.com