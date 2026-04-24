Forzare il futuro del giocatore? È diffamazione | dalla chat nasce la polemica che divide il calcio faentino

Da ravennatoday.it 24 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una disputa ha coinvolto il calcio faentino, con una polemica nata da uno scambio di messaggi in chat. La discussione riguarda accuse di diffamazione e il presunto tentativo di influenzare il futuro di un giocatore. Da un lato ci sono le società Faenza Calcio e Virtus Faenza, mentre dall’altro si trova la Vis Rf Faventia. La vicenda ha attirato l’attenzione all’interno del mondo calcistico locale.

È scontro all'interno del mondo del calcio faentino. Si apre infatti una polemica che vede da una parte Faenza Calcio e Virtus Faenza e dall'altra la Vis Rf Faventia. Tutto sarebbe nato da una comunicazione divulgata tramite chat di gruppo WhatsApp il 21 aprile dalla Vis Rf Faventia, il cui.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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