Il 25 aprile è stato celebrato da un rappresentante di Forza Italia come un giorno dedicato a tutti, sottolineando l'importanza di ricordare i caduti americani. In occasione della giornata, il politico ha annunciato l’intenzione di rendere omaggio ai soldati statunitensi e ha ribadito che la Liberazione rappresenta una festa condivisa da tutta la popolazione, senza distinzioni di partito o provenienza.

Il 25 aprile per noi giovani berlusconiani è e deve essere una festa di tutti. Per questo abbiamo deciso di omaggiare questa ricorrenza con una visita al cimitero americano di Nettuno, ricordando, come fece Silvio Berlusconi, tutti quei ragazzi che hanno perso la vita per liberare un Paese diverso dal loro dall'occupazione nazifascista». I Giovani di Forza Italia hanno deciso di festeggiare la Liberazione in un modo diverso dalle solite celebrazioni. Simone Leoni, segretario nazionale del partito, ci spiega perché. Leoni, da dove nasce questa idea? «Nasce dagli insegnamenti del presidente Silvio Berlusconi, basti pensare al discorso di Onna, e da una convinzione profonda, ovvero che la liberazione dell'Italia dal nazifascismo deve essere una festa di tutti gli italiani.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Forza Italia, Simone Leoni: «Omaggeremo i caduti americani La Liberazione è una festa di tutti»

Notizie correlate

Festa della Liberazione, tutti gli eventi in programma per il 25 Aprile e non soloANCONA – È stato definito e approvato oggi, giovedì 16 aprile, dalla Giunta comunale, il calendario delle manifestazioni per la celebrazione del 25...

Leggi anche: Festa della Liberazione, tutti gli eventi in programma il 25 aprile a Roma

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: I Leoni dei Berlusconi. Ridimensionato il segretario dei giovani di FI, cambi nella comunicazione. L’idea di staccare un uomo Mediaset a Roma; Scuola di politica Alcide De Gasperi: Forza Italia Giovani Basilicata e Forza Italia Potenza danno il via al percorso formativo; FI - FORZA ITALIA * CAMERA: FI: LEONI, SOLIDARIETÀ A MARINA BERLUSCONI, DA CORRIAS PAROLE GRAVISSIME; 25 aprile, i giovani di FI al cimitero americano di Nettuno nel solco di Silvio Berlusconi.

Forza Italia, Simone Leoni: «Omaggeremo i caduti americani La Liberazione è una festa di tutti»Il 25 aprile per noi giovani berlusconiani è e deve essere una festa di tutti. Per questo abbiamo deciso di omaggiare questa ricorrenza con ... iltempo.it

I giovani di Forza Italia: «Il 25 Aprile in piazza con Pd e Anpi: noi antifascisti, sbagliato lasciare questo valore solo alla sinistra»Andrea Ninzoli, presidente degli azzurri in Lombardia, e la Liberazione: «Noi lontani dalla destra estrema. Silvio Berlusconi? Approverebbe. Ha sempre fatto scelte coraggiose» ... corriere.it

Il malessere di Del Debbio è la spia. La Rai cerca i volti del Retequattrismo. Di Carmelo Caruso Meloni non si fida della nuova Forza Italia e le resta ancora la Rai. Il contratto di Giletti potrebbe non essere rinnovato e i vertici hanno bisogno di sostituire, inv - facebook.com facebook

. @paolomieli:"Seguendo il suggerimento di Marina Berlusconi, i giovani di Forza Italia parteciperanno al corteo del 25 aprile con quelli del Partito Democratico. Per me significa qualcosa di più, una ricollocazione di Forza Italia che sarà la forza più dialogante x.com