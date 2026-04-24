La Flotilla primaverile, prevista per questa stagione, ha registrato una partecipazione più contenuta rispetto a quella autunnale, con un’eco mediatica ridotta e un coinvolgimento popolare inferiore. Anche un rappresentante albanese ha espresso critiche sulla nuova missione per Gaza, sottolineando che non dovrebbe limitarsi a un gesto simbolico. La partenza della flotta sembra dunque affrontare delle difficoltà rispetto alle edizioni precedenti.

La Flotilla primaverile non sta partendo sotto le migliori stelle. Al contrario di quella autunnale, infatti, l’eco mediatica è molto inferiore, così come la partecipazione popolare non sembra adeguatamente coinvolta nella nuova missione. A questo si aggiunge anche la frangia interna di polemiche, che vede Greta Thunberg, unico volto riconoscibile, rimasta a terra e nessun parlamentare italiano che a questo giro ha deciso di unirsi alla missione. E non è un elemento secondario, considerando che l’Italia è stato uno dei Paesi dove c’è stata maggiore eco per la missione. E se questo non fosse sufficiente, oltre alle critiche dei palestinesi per un eccesso di narcisismo e per eventi considerati fuori luogo, sono arrivate anche le critiche di Francesca Albanese, guida ideologica della Flotilla, che li ha richiamati all’ordine.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Flotilla, anche Albanese critica la nuova missione per Gaza: “Non sia solo simbolismo”

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