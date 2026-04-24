Fiumicino fondi in arrivo per insonorizzare case e scuole vicino all’aeroporto

Fiumicino sta ricevendo finanziamenti destinati a ridurre l'inquinamento acustico nelle zone circostanti l’aeroporto Leonardo da Vinci. I fondi saranno impiegati per migliorare l’isolamento acustico di abitazioni e istituti scolastici situati nelle vicinanze, con l’obiettivo di limitare l’impatto del traffico aereo sulla qualità della vita dei residenti. La decisione riguarda specificamente le aree più esposte ai rumori provenienti dall’aeroporto.

Fiumicino, 24 aprile 2026 – Case e scuole più protette dal rumore degli aerei nelle aree vicine all’aeroporto Leonardo da Vinci. La Giunta comunale di Fiumicino, tramite una delibera visionata da ilfaroonline.it, ha approvato il ricorso alle quote Iresa, l’imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili civili, per finanziare la valutazione, la progettazione e la realizzazione di interventi di fonoisolamento su strutture edilizie a destinazione abitativa e scolastica. La delibera prevede anche l’implementazione delle centraline di rilevamento acustico già esistenti. Il provvedimento, approvato con voto unanime nella seduta del 23 aprile 2026, riguarda le aree del territorio comunale più esposte al rumore prodotto dalle attività aeroportuali.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Notizie correlate Leggi anche: “Il lupo vicino a noi: conoscere per convivere”: a Fiumicino un incontro con le scuole In arrivo i fondi statali per le scuoleIl Comune è risultato assegnatario di un ulteriore finanziamento di 390mila euro nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza per... Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Fiumicino, al Museo del Saxofono arriva Lady & Mr Swing; Fondi legge Etruria, Califano: Grazie a Giunta centrosinistra; Fiumicino. Fondi dalla Regione Lazio, Vincenzo D’Intino: Oltre 590mila euro per sviluppo e servizi; Etruria meridionale: il Piano della Regione per la valorizzazione da 4,2 milioni di euro (VIDEO). Fiumicino, fondi in arrivo per insonorizzare case e scuole vicino all’aeroportoLa Giunta approva l’utilizzo dei fondi Iresa, la tassa regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili, per interventi di fonoisolamento negli edifici ... ilfaroonline.it Pope Leo's flight back from Africa has landed in Rome's Fiumicino airport at 19.18 Rome time. x.com Prima. Durante. Dopo. Al Fersini. A Fiumicino. A Bergamo. Ovunque. Allo stadio. Davanti alla TV. Sotto un maxi schermo. E ancora lì, al ritorno. Avete fatto sentire la vostra voce. Sempre. Grazie. #AvantiLazio - facebook.com facebook