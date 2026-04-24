Fiorentina totem Mandragora | assist e gol al servizio di Vanoli

Nel match di ieri, il centrocampista della Fiorentina ha mostrato un ottimo rendimento, contribuendo con un assist e segnando il suo sesto gol in Serie A, il suo massimo in campionato. La sua prestazione si inserisce in una stagione in crescita, mentre Kean non ha partecipato alla partita a causa di un problema fisico. La partita si è conclusa con la vittoria della squadra di casa, grazie anche alle azioni del centrocampista, che ha avuto un ruolo centrale nel risultato.

Rolando Mandragora è arrivato alla Fiorentina quattro anni fa e probabilmente non pensava che a Firenze avrebbe piantato le radici. Dopo Genoa, Pescara, Juventus, Crotone, Udinese e Torino, nella città toscana si è sposato con la sua Lucia e ha trovato una nuova dimensione, trasformandosi in poco tempo in un punto di riferimento per la squadra e per i tifosi: 183 presenze dal 2022 a oggi, stoffa da leader, mancino suadente e la capacità di sapersi sacrificare quando serve. Il numero 8 della Viola è un factotum del centrocampo, con gol nei piedi e fiato in abbondanza per sfiancare gli avversari. A Lecce è stato l’uomo della svolta: suo l’assist per la prima rete italiana di Jack Harrison, il terzo in questa stagione in Serie A.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Fiorentina, totem Mandragora: assist e gol al servizio di Vanoli Notizie correlate Convocati Fiorentina per il Verona, l’elenco di Vanoli: la scelta su Dodò, Parisi e MandragoraLewandowski Juve, Boniek approva: «Farebbe almeno 20 gol in Serie A! Ecco che consiglio gli darei» Mercato Inter, clamoroso ritorno di fiamma per... Fiorentina: Mandragora squalificato per una giornata. E anche Vanoli salterà il derby col Pisa. Stangata alla JuveMILANO – Salterà il derby di lunedì 23 febbraio contro il Pisa, Rolando Mandragora. Tutti gli aggiornamenti Fiorentina, totem Mandragora: assist e gol al servizio di VanoliPer il centrocampista un finale al top, con record di reti in A (6). Kean ancora a parte: in forte dubbio per il Sassuolo ... msn.com ASSIST fantacalcio Lecce-Fiorentina: tutti i +1 assegnatiAssist fantacalcio Lecce Fiorentina: vuoi sapere quali +1 sono stati assegnati? Ecco l'analisi completa e l'assegnazione dei bonus ... fantamaster.it