Festa della Tammorra nella villa comunale

Il 24 e il 25 aprile si terrà nella villa comunale una festa dedicata alla Tammorra, organizzata dall’Associazione La Tenda di Parete. Questa iniziativa apre ufficialmente la stagione estiva degli eventi promossi dall’associazione, che proseguiranno durante i mesi successivi. La manifestazione prevede musica e altre attività legate alla tradizione musicale locale. La festa rappresenta un momento di incontro per la comunità in un contesto all’aperto.

Il 24 e il 25 aprile partirà la grande stagione estiva degli eventi targati “Associazione La Tenda” di Parete. La Festa della Tammorra, giunta all’undicesima edizione, cambia veste, si mette l’abito buono e dà vita a un evento di due giorni nella villa comunale, spostandosi rispetto a piazza.🔗 Leggi su Casertanews.it

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