Femminicidio Rago il marito ascoltato per tutta la notte | È sotto shock non ricorda nulla

Nella notte, il marito di Stefania Rago è stato ascoltato dai carabinieri per diverse ore. L’uomo, 48 anni, è stato arrestato con l’accusa di omicidio volontario aggravato. Secondo quanto riferito, si trova sotto shock e non ricorda quanto accaduto. La donna, di 46 anni, è stata trovata morta, e le autorità stanno indagando sul caso.

È stato fermato, con l’accusa di omicidio volontario aggravato, il 48enne Antonio Tommaso Fortebraccio, guardia giurata particolare, arrestato dai carabinieri con l’accusa di aver ucciso la moglie Stefania Rago, di 46 anni. Il fatto è successo intorno alle 21 di ieri, giovedì 23 aprile, in un.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Reato di FEMMINICIDIO: ora il DIRITTO PENALE è MORTO! Notizie correlate Femminicidio Stefania Rago a Foggia, il marito Antonio Fortebraccio avrebbe sparato con la pistola d'ordinanzaÈ stato fermato con l’accusa di omicidio volontario aggravato e portato in carcere Antonio Fortebraccio, il 48enne che ha confessato il femminicidio... Femminicidio Foggia, Stefania Rago uccisa dal marito: urla, poi quattro colpi. ‘Non doveva finire così’La lite e gli spari: cosa è successo Prima le urla, poi almeno 4 colpi di pistola. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Foggia sotto choc, Stefania uccisa in casa dal marito: sui social la battaglia contro la violenza sulle donne - FoggiaToday; La lite, le urla e poi gli spari. Stefania Rago, uccisa a colpi di pistola dal marito; Stefania Rago uccisa nella sua casa, il marito guardia giurata chiama il 112: Le ho sparato; Femminicidio a Foggia: marito uccide la moglie a colpi di pistola, poi si costituisce. Femminicidio a Foggia, la legale del marito: È in stato confusionale, non ricordava nullaEmergono nuovi dettagli sul femminicidio avvenuto a Foggia, dove Stefania Rago, 46 anni, è stata uccisa nella sua abitazione in ... immediato.net Femminicidio a Foggia, il marito di Stefania Rago fermato e portato in carcereQuesta mattina è stato sottoposto a fermo e portato in carcere Antonio Fortebraccio, la guardia giurata di 48 anni che ha confessato di avere ucciso la moglie, la 46enne Stefania Rago. Il femminicidio ... tg24.sky.it Leggo. . «Se mai abbasserò la testa... sarà solo per ammirare le mie scarpe». È una delle frasi che Stefania Rago scriveva su Facebook. La donna, 46 anni, è stata uccisa dal marito Antonio Fortebraccio, guardia giurata di 48 anni. Il femminicidio è avvenuto n - facebook.com facebook Foggia: vittima rilanciava sui social campagna contro violenza donne Stefania Rago, 46 anni, uccisa ieri a Foggia dal marito Antonio Fortebraccio, 48 anni, guardia giurata che avrebbe usato la pistola d’ordinanza, aveva pubblicato su Facebook come immagi x.com