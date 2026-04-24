Fano bici contro minivan in via Fanella | donna elitrasportata ad Ancona

Nel primo pomeriggio di venerdì 24 aprile a Fano si è verificato un incidente tra una bicicletta e un minivan all’incrocio tra via Piemonte e via Fanella. Una donna coinvolta nello scontro è stata trasportata in eliambulanza all’ospedale di Ancona. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e ricostruire la dinamica dell’incidente.

Fano (Pesaro e Urbino) venerdì 24 aprile 2026 - Paura nel pomeriggio a Fano per un grave incidente stradale avvenuto poco prima delle 16 all’incrocio tra via Piemonte e via Fanella. Una donna, secondo le prime informazioni una cittadina straniera di circa settant’anni, in sella alla propria bicicletta, si è scontrata con un minivan riportando traumi che hanno reso necessario l’intervento dell’elisoccorso. L’impatto, da quanto ricostruito sul posto, sarebbe stato molto violento. La ciclista avrebbe urtato contro il mezzo, finendo sul cofano e infrangendo il parabrezza, per poi essere sbalzata a terra a diversi metri di distanza. Immediato l’allarme ai soccorsi.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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