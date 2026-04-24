Fabio Di Giannantonio svetta in FP1 a Jerez ma i veri riferimenti sono Bezzecchi ed i fratelli Marquez

A Jerez, nel primo turno di prove libere, Fabio Di Giannantonio si è posizionato al vertice, ma i tempi più veloci sono stati segnati da Bezzecchi e dai fratelli Marquez. Dopo circa un mese di pausa, il weekend di gara è cominciato sotto l’egida del team Pertamina Enduro VR46, con i piloti che hanno affrontato le prime sessioni di prove.

Dopo quasi un mese di pausa post-Austin si apre nel segno del team Pertamina Enduro VR46 il weekend di Jerez de la Frontera, con l’ uno-due firmato da Fabio Di Giannantonio e Franco Morbidelli nella prima sessione di prove libere del Gran Premio di Spagna 2026, valevole come quarta tappa stagionale del Mondiale MotoGP. Il “Diggia” è stato l’unico a scendere sotto l’1:37 fermando il cronometro in 1’36?954 nel corso dell’ultimo run effettuato con gomme medie nuove sulla sua Ducati GP26, precedendo di quasi tre decimi (288 millesimi) il compagno di squadra Morbidelli a parità di condizioni in termini di pneumatici. Niente time-attack invece per diversi big, che hanno risparmiato un treno di gomme per il prosieguo del fine settimana concentrandosi maggiormente su un lavoro in ottica gara.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Fabio Di Giannantonio svetta in FP1 a Jerez ma i veri riferimenti sono Bezzecchi ed i fratelli Marquez Notizie correlate MotoGP, risultati e classifica FP1 GP Thailandia 2026: Bezzecchi precede Di Giannantonio e Martin. 6° Marc Marquez davanti a BagnaiaSi è ufficialmente concluso il primo impegno della stagione per quanto riguarda la classe regina. Leggi anche: LIVE MotoGP, GP USA 2026 in DIRETTA: Di Giannantonio scatenato nella FP1, bene Bagnaia e Bezzecchi. Cade Marc Marquez Approfondimenti e contenuti GRIGLIA DI PARTENZA MOTOGP | Fabio Di Giannantonio in pole position! GP Brasile 2026 Goiânia (21 marzo)Griglia di partenza MotoGp, Fabio Di Giannantonio in pole position per il GP Brasile 2026 a Goiânia al termine delle qualifiche di oggi, 21 marzo Fabio Di Giannantonio ha ottenuto la pole position a ... ilsussidiario.net Di Giannantonio in pole al GP Brasile, Bezzecchi e Márquez inseguonoFabio Di Giannantonio ha conquistato la pole position nel Gran Premio del Brasile di MotoGp, un risultato di spicco ottenuto sull’Autódromo Internacional de Goiânia – Ayrton Senna. Il pilota italiano ... it.blastingnews.com