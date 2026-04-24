Nella cronaca di oggi si parla di alcuni soggetti già destinatari di decreti di espulsione, tra cui assassini, rapinatori e spacciatori, che si oppongono ai tentativi di rimpatrio. Questi individui, considerati socialmente pericolosi, scelgono di proseguire i procedimenti legali invece di aderire ai programmi di espulsione volontaria. La situazione evidenzia come le cause giudiziarie possano bloccare o ritardare le procedure di rimpatrio già avviate.

Assassini, rapinatori, spacciatori: profili che rifiutano di andarsene dall'Italia. Sono persone già colpite da decreto di espulsione per pericolosità sociale che preferiscono il contenzioso al programma di rimpatrio volontario assistito. Non è un inceppo burocratico: è una dinamica che si ripete in molti Cpr. Tant'è che il meccanismo è sempre lo stesso: prima l'interesse verso il rimpatrio, poi il colloquio con il legale, certo di sinistra come i tanti che si occupano d'immigrazione, e magari il ricorso, a cui spesso i magistrati danno seguito. E pensare che ci sarebbero anche i soldi, 2mila euro a migrante, per tornare a casa. È andata così nel caso di J.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - ESCLUSIVO - Gli avvocati rossi bloccano i rimpatri: le storie dei criminali che restano a casa nostra

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