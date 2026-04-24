In aula, il comandante di plotone ha riferito che la militare coinvolta, il 17 ottobre 2023, si presentò in stato di shock e visibilmente agitata, con lacrime e tremori. La donna aveva denunciato di essere stata vittima di molestie sessuali da parte di un collega mentre si trovava nell’hotspot di Lampedusa. La testimonianza si inserisce nel procedimento giudiziario avviato in seguito alla denuncia presentata dalla militare.

Era in lacrime e tremava». Così il comandante di plotone ha descritto lo stato della militare dell’Esercito che il 17 ottobre 2023 denunciò molestie sessuali da parte di un collega nell’hotspot di Lampedusa. La testimonianza è stata resa oggi in aula davanti alla seconda sezione penale del tribunale di Agrigento, presieduta da Fulvia Veneziano. Il comandante ha raccontato di aver ricevuto quella sera una telefonata urgente: «Venga subito, è successo qualcosa di grave». Raggiunta la sala monitor dell’hotspot, trovò la giovane in evidente stato di shock. La militare gli riferì di una videochiamata dal contenuto spinto seguita da un approccio fisico.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - "Era in lacrime e tremava": il comandante racconta in aula lo shock della militare molestata a Lampedusa

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