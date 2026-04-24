Email del Pentagono su alleati Nato da punire | via la Spagna Gb senza Falklands

Un’email interna del Pentagono, diffusa tra funzionari di alto livello, indica piani di punizione nei confronti di alcuni alleati della Nato. Tra le decisioni, si parla di escludere la Spagna da determinati accordi e di ridurre i rapporti con il Regno Unito riguardo alle Falkland. La comunicazione evidenzia tensioni tra gli Stati Uniti e alcuni paesi europei, ma non fornisce dettagli sulle motivazioni o le implicazioni precise di queste misure.

Roma, 24 apr. (askanews) – Un’email interna del Pentagono, fatta circolare ad alti livelli del dipartimento della Difesa americano, delineerebbe una serie di opzioni per “punire” gli alleati Nato che Washington ritiene non abbiano sostenuto le operazioni militari statunitensi nella guerra contro l’Iran. Lo rivela Reuters, citando un funzionario americano in forma anonima. Madrid respinge con fermezza: “Non ci basiamo sulle email, ma sui documenti ufficiali”, ha dichiarato il premier Sanchez da Cipro, dove partecipa al Consiglio Ue informale. Il documento rivelato a Reuters esprimerebbe frustrazione per il rifiuto di alcuni alleati di concedere agli Stati Uniti diritti di accesso, basi e sorvolo? i cosiddetti ABO (Access, Basing and Overflight)? definiti nell’email “la base assoluta della Nato”.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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