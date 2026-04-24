Elezioni 2026 come diventare scrutatori

In vista delle elezioni amministrative del 2026, che si terranno il 24 e 25 maggio con un eventuale turno di ballottaggio il 7 e 8 giugno, il Servizio Elettorale ha pubblicato le modalità per diventare scrutatori. Gli elettori iscritti nelle liste del Comune di Messina possono presentare domanda per svolgere questa funzione, che riguarda la gestione delle operazioni di voto e lo scrutinio. La scelta degli scrutatori avviene tramite sorteggio e le candidature devono essere presentate entro le scadenze indicate.

Il Servizio Elettorale rende noto che, in occasione delle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio 2026, con eventuale turno di ballottaggio per l’elezione del Sindaco previsto per domenica 7 e lunedì 8 giugno 2026, gli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune di Messina possono.🔗 Leggi su Messinatoday.it Elezioni 2026, dove e quando si vota Notizie correlate Elezioni su due giorni e compensi aumentati per gli scrutatori, come cambia il Referendum 2026La Camera dei Deputati ha dato il via libera a un decreto legge che modifica temporaneamente il voto durante le elezioni. Referendum costituzionale del 22 e 23 marzo, ecco come diventare scrutatori ai seggiL’opportunità è rivolta a tutti i residenti maggiorenni, anche se non iscritti all’Albo comunale degli scrutatori. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Elezioni amministrative 2026, come fare gli scrutatori di seggio; Elezioni amministrative 24 e 25 maggio 2026 - presentazione della dichiarazione preventiva delle spese della campagna elettorale; Elezioni amministrative del 7 e 8 giugno 2026: Voto a domicilio per gli elettori affetti da infermità; Vetrina dei candidati sezione Basilicata. Elezioni 2026. Elezioni Comunali XXX 2026, tutti i candidati a sindaco e le liste in direttaXXXXX è uno dei Comuni della provincia di XXXXX al voto per il rinnovo del Consiglio Comunale e la scelta del nuovo sindaco. Si vota domenica 24 e lunedì 25 maggio 2026. Il ... ilmattino.it Sesto Fiorentino 2026: scelta la squadra del PDSiamo pronti per le elezioni del 24 e 25 maggio 2026? Sesto Fiorentino è fatta di quartieri, di passioni e di impegno quotidiano. nove.firenze.it Sondaggi politici, oggi il centrosinistra vincerebbe le elezioni: Vannacci sale ancora x.com "Non mi sono mai occupato di politica prima e non mi occuperò di politica dopo". L'annuncio del presidente della Repubblica francese a un anno dalle elezioni. - facebook.com facebook