Ed Sheeran | da cicciottello a palestrato La sua trasformazione fisica

Il cantante ha condiviso sui social media le immagini della sua trasformazione fisica, mostrando un cambiamento evidente nel suo aspetto. In passato aveva un fisico più rotondo, mentre oggi appare più muscoloso e tonico. La sua attività fisica è diventata una parte importante della routine quotidiana, accompagnata da modifiche nell’alimentazione. La sua evoluzione fisica ha attirato l’attenzione dei fan e dei media.

Tutti conoscono Ed Sheeran per la sua musica e per la sua inconfondibile chioma rossa che lo caratterizza. Se non siete andati a un suo concerto negli ultimi mesi o non avete visto le sue foto, forse non vi sarete accorti che ha subito un grande cambiamento fisico passando da una forma fisica non proprio impeccabile che potremmo definire rotondetta, da cicciottello che controlla poco la propria dieta, a palestrato dalla forma impeccabile. A Men's Health, che l'ha intervistato in occasione del suo concerto a Dusseldorf ha raccontato come ha cambiato la propria vita e cosa l'ha spinto a seguire delle abitudini più salutari. Ed...🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Ed Sheeran: da cicciottello a palestrato. La sua trasformazione fisica Notizie correlate Leggi anche: Ed Sheeran ha aggiunto un nuovo spettacolare orologio, alla sua già esclusiva collezione Leggi anche: Stefano Accorsi, la trasformazione fisica per il film di Muccino