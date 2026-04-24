Un nuovo studio evidenzia i rischi associati al kratom, una sostanza che non è ancora vietata ma viene utilizzata per alleviare la fatica e migliorare la produttività. La diffusione di questa droga sta crescendo in diversi Paesi, mentre negli Stati Uniti la crisi degli oppioidi, in particolare con il diffusione del fentanyl, continua a rappresentare un problema di salute pubblica. La presenza del kratom si aggiunge alle preoccupazioni legate all’uso di sostanze psicoattive non controllate.

Mentre gli Stati Uniti continuano a fare i conti con la crisi degli oppioidi – segnata in particolare dalla diffusione del fentanyl – un’altra sostanza si sta ritagliando uno spazio sempre più ampio: il kratom. Non è un oppioide sintetico e non rientra nelle stesse categorie, ma i dati più recenti indicano che il suo impatto sanitario sta aumentando rapidamente. Si tratta di una pianta di origine asiatica, la Mitragyna speciosa. Fa parte della farmacopea della medicina tradizionale per gli agricoltori del Sud-est asiatico che lo utilizzano per alleviare la fatica e come stimolante per aumentare la produttività. Viene usata masticandone le foglie fresche o secche o ricavandone un decotto, non solo per uso medico ma anche ricreativo.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - È allarme per il kratom, la nuova droga non ancora vietata che allevia la fatica e aumenta la produttività: il nuovo studio sui rischi (anche gravi)

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