Dumfries ha cambiato di nuovo agente? Ecco la verità | CM

Dumfries ha recentemente fatto chiarezza sulla sua situazione contrattuale, confermando di non aver cambiato agente. Il terzino olandese, attualmente sotto contratto con l’Inter fino a giugno 2028 con uno stipendio annuo superiore ai 4 milioni, desidera comunque trasferirsi in Premier League. La notizia di un possibile cambio di rappresentanza si è diffusa, ma la sua squadra ha smentito qualsiasi cambiamento in tal senso.

Il terzino olandese continua a ‘sognare’ la Premier: il suo contratto con l’Inter da oltre 4 milioni l’anno scade a giugno 2028 Dumfries ha cambiato di nuovo agente? Non è affatto così. Come scriviamo ormai da tempo qui su Calciomercato.it, il vero e unico agente del terzino dell’ Inter è il papà che di nome fa Boris. Dumfries ha cambiato di nuovo agente? Ecco la verità (AnsaFotoGrok) – Calciomercato.it Lo è da quando ha rotto con Wasserman, con la quale è andato anche in causa. Da quel momento in poi ha preso pieno possesso della procura del figlio, affidandosi a diversi intermediari per sistemarlo altrove. O meglio, per provare ad esaudire il ‘sogno’ Premier: da Jorge Mendes a Epic di Ali Barat, con quest’ultimo che ha cercare di piazzarlo in Inghilterra già lo scorso gennaio.🔗 Leggi su Calciomercato.it

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