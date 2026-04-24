due giovani feriti nella notte tra napoli e provincia

Nella notte tra Napoli e la provincia, due giovani sono rimasti feriti in circostanze distinte. Gli episodi sono avvenuti in zone diverse e sono stati segnalati dalle forze dell'ordine. Le ragioni e i dettagli specifici di ciascun incidente non sono ancora stati resi noti. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire quanto accaduto.

Tempo di lettura: < 1 minuto Due giovani feriti tra Napoli e provincia nella notte, in diverse circostanze. Poco dopo le 2 i Carabinieri della compagnia Napoli Vomero sono intervenuti nell’ospedale CTO per la segnalazione di una persona ferita. Poco prima un 18enne era stato trasferito in ospedale con una ferita da arma da fuoco alla gamba destra. Da una prima sommaria ricostruzione ancora da verificare pare che il ragazzo mentre percorreva a piedi via Labriola, in zona Scampia, sarebbe stato sparato da un individuo per motivi sconosciuti. La vittima è ricoverata in ospedale ma non è in pericolo di vita. Indagini in corso da parte dei carabinieri per ricostruire l’esatta dinamica della vicenda.🔗 Leggi su Anteprima24.it

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