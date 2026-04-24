Droga nel parco vicino al circolo Acli | arrestato un 19enne

I carabinieri di Grassina hanno arrestato un 19enne nel parco vicino al circolo Acli, un’area verde frequentata da famiglie e bambini. L’intervento è avvenuto a seguito di una segnalazione, e durante le operazioni è stata trovata della droga. L’area è situata nelle vicinanze di un punto di ritrovo pubblico, e l’arresto si è verificato nel corso di un’operazione di controllo.

Intervento dei carabinieri di Grassina in un’area verde nei pressi del circolo Acli, frequentata anche da famiglie e bambini. L’operazione è scattata la sera del 14 aprile: i militari hanno riferito di aver sorpreso un 19enne italiano mentre cedeva sostanza stupefacente a un coetaneo di.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Notizie correlate Droga al parco. Arrestato 19enneLa polizia locale ha arrestato lunedì pomeriggio (erano circa le 14) un 19enne di nazionalità tunisina residente a Ravenna, già noto alle forze... Arrestato 19enne: 41g di erba e cocaina nel parcoUn giovane di diciannove anni, residente a Ravenna e di nazionalità tunisina, è stato arrestato dalla polizia locale nel pomeriggio di lunedì mentre... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Droga e degrado nel Parco delle Groane: sono tornati gli spacciatori vicino al cimitero; Camorra, la stesa dei clan di Scampia per la droga del Parco Verde: 3 arresti; Pistoia, mangia droga nel parco: il cane Yuki salvato dopo 3 operazioni; Blitz anti droga, pitbull ucciso: Il poliziotto nel parco ha sparato un solo colpo per legittima difesa. Droga nel parco vicino al circolo Acli: arrestato un 19enneIntervento dei carabinieri di Grassina in un’area verde nei pressi del circolo Acli, frequentata anche da famiglie e bambini. L’operazione è scattata la sera del 14 aprile: i militari hanno riferito d ... firenzetoday.it Spaccio nei parchi e vicino a una scuola: Bologna, arrestati tre pusherBOLOGNA – Non si ferma l’attività della polizia di contrasto allo spaccio. Nell’ultima settimana, la squadra mobile ha arrestato tre pusher, tutti con precedenti specifici, che vendevano droga nei ... bologna.repubblica.it Raffaele Cantone: “Le emergenze in Umbria sono le mafie straniere dello spaccio e il diffusissimo uso di droga”. Il procuratore traccia un bilancio dei suoi anni a Perugia: "Serve una cittadella giudiziaria degna di un capoluogo e una Rems nella regione, il car - facebook.com facebook Traffico di droga nel Nord-ovest, eseguite 21 misure cautelari. Operazione 'Back-door' dei carabinieri di Novara #ANSA x.com