Diplomazia territoriale | Venezia punta sui consoli onorari

Il 23 aprile, a Palazzo Ferro Fini, si sono incontrati Mattia Carlin e Laura Besio per discutere di diplomazia territoriale. L’appuntamento ha anticipato il congresso internazionale degli UCOI, programmato per l’8 maggio a Roma. La riunione si è concentrata sulla collaborazione con i consoli onorari e sulle iniziative in programma in vista dell’evento internazionale.

? Cosa sapere Mattia Carlin e Laura Besio si sono incontrati a Palazzo Ferro Fini il 23 aprile.. L'incontro prepara il congresso internazionale degli UCOI previsto l'8 maggio a Roma.. A Palazzo Ferro Fini, nella mattinata di mercoledì 23 aprile, Mattia Carlin ha incontrato la consigliera regionale Laura Besio per discutere del ruolo dei Consoli Onorari e dell’imminente appuntamento internazionale a Roma. L’incontro informale tra il vicepresidente dell’Unione dei Consoli Onorari italiani e la delegata per Venezia, Laguna e Porto Marghera si è svolto nella sede della Regione Veneto. Durante il colloquio, Carlin, che in passato ha ricoperto la carica di console onorario della Colombia proprio a Venezia, ha illustrato l’importanza strategica di questa figura professionale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Diplomazia territoriale: Venezia punta sui consoli onorari Notizie correlate Il vicepresidente dei Consoli Onorari invita Laura Besio al congresso di RomaIeri mattina 23 aprile il vicepresidente dell'Unione dei Consoli onorari italiani, il veneziano Mattia Carlin - già console onorario della Colombia a... Under 16: Nure Volley Sangio punta al titolo territorialeLa Pallavolo San Giorgio si appresta a diventare il centro nevralgico delle finali territoriali under 16, con l’atto conclusivo del campionato...