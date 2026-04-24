Negli ultimi anni, la politica, in particolare la sinistra, ha visto diminuire il proprio sostegno tra giovani e lavoratori. In questo scenario, un gruppo di studenti ha avanzato dieci proposte per incentivare il ritorno alle urne. Le proposte mirano a coinvolgere questa fascia di elettorato, spesso meno presente alle consultazioni elettorali, cercando di stimolare un maggiore interesse verso il voto.

Negli ultimi anni, la politica e la sinistra in particolare hanno perso un pezzo fondamentale del proprio elettorato: i giovani e i lavoratori. Un blocco sociale che fatica a riconoscersi in un’offerta percepita come distante dai bisogni materiali, frammentata o poco credibile. Il risultato è sotto gli occhi di tutti: molti hanno smesso di votare, ingrossando l’astensionismo. Altri, rassegnati, si recano alle urne per scegliere “il meno peggio”. Quasi nessuno lo fa più con entusiasmo. Eppure, prestando ascolto a questa generazione disillusa, emerge chiaramente come una domanda politica esista eccome. Non è una richiesta ideologica, ma concreta: lo dimostrano i dati di accesso al voto del referendum sulla giustizia dello scorso marzo.🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - “Dieci proposte di noi giovani per tornare al voto”

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