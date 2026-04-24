Dashcam auto si può usare come prova o si viola la privacy?

Recentemente si è acceso il dibattito sull’uso delle dashcam installate nelle auto, soprattutto riguardo alla possibilità di impiegare i loro filmati come prove legali. Questi dispositivi registrano incidenti, manovre improvvise e altre situazioni di guida, offrendo un resoconto visivo degli eventi. La questione riguarda anche la tutela della privacy, dato che le immagini potrebbero catturare persone e ambienti circostanti.

Un incidente, una frenata improvvisa, una manovra azzardata, la dashcam registra tutto e restituisce un video che sembra parlare da solo. “Avvocato, ho ripreso tutto, basta questo video per dimostrare che ho ragione?” Non sempre. Il filmato può entrare nel processo, ma non decide da solo l’esito della causa. Le riprese video costituiscono prova documentale, ma la loro efficacia dipende dalla verifica di autenticità e attendibilità e resta affidata alla valutazione del giudice (Cass. civ. n. 269452019). La gestione e la diffusione delle immagini restano al contempo soggette ai limiti della disciplina in materia di privacy, con possibili conseguenze penali.🔗 Leggi su Quifinanza.it

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Nagrywanie w Austrii – legalne czy mandat!

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