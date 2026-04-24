Dalla Germania all' Olanda tutti vogliono copiarci

Da ilgiornale.it 24 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Negli ultimi mesi, sui social e nei programmi televisivi si diffondono molte notizie false sull’immigrazione. Tuttavia, i dati ufficiali mostrano che il numero di sbarchi è diminuito mentre sono aumentati i rimpatri. Questa tendenza viene notata anche da altri paesi europei, che cercano di adottare misure simili. La situazione reale differisce da quella raccontata da alcune fonti, e i numeri ufficiali confermano un quadro più contenuto rispetto alle narrazioni diffuse.

Le fake news sull'immigrazione imperano sui social e nel dibattito tv, la realtà (per fortuna) è un'altra: ci sono meno sbarchi e più rimpatri. Il Protocollo Albania firmato il 6 novembre 2023 da Giorgia Meloni e Edi Rama (foto a destra) è partito nell'ottobre del 2024, con l'esame delle domande d'asilo con procedura accelerata dei primi 16 clandestini maschi, maggiorenni e in buona salute provenienti da Paesi considerati sicuri. Con il decreto 37 di marzo 2025 è stato in parte modificato come Cpr e return hubs da Paesi terzi, una scelta che ha avuto ieri l'ok dei giudici europei e potrebbe diventare un modello per tutta l'Europa, tanto che...🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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© Ilgiornale.it - Dalla Germania all'Olanda, tutti vogliono copiarci

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