Dal guardaroba francese alle passerelle contemporanee | come abbinare la maglietta marinière con un twist attuale e sofisticato

La maglietta a righe, originariamente associata alla moda francese, mantiene il suo fascino anche nelle stagioni più recenti. Per proporla in modo originale e raffinato, le tendenze suggeriscono combinazioni che uniscono un look rilassato a dettagli più sofisticati. Questo capo, minimal ma versatile, si presta a diverse interpretazioni, permettendo di evitare gli abbinamenti più scontati e di creare outfit più dinamici e contemporanei.

M inimal ma mai banale, la maglietta a righe continua a conquistare stagione dopo stagione. Ma come abbinare la maglietta marinière senza cadere nei soliti cliché? La risposta si trova in styling più dinamici, che mescolano eleganza rilassata e spirito contemporaneo. Ecco cinque idee look di tendenza a cui ispirarsi. Maglia marinière e pantaloni neri Sembra semplice, ma è quel classico look all’insegna del minimalismo che si fa notare come un faro. La combo maglietta a righe e pantaloni neri è tra le più amate tra le trendsetter. Maglia a righe marinière: 5 outfit PE2026. guarda le foto In sneakers L’outfit casual chic del momento, in maglietta a righe marinière e sneakers di tendenza.🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Dal guardaroba francese alle passerelle contemporanee: come abbinare la maglietta marinière con un twist attuale e sofisticato Notizie correlate Come abbinare la giacca sportiva nella Primavera 2026: dal mood anni Ottanta alle passerelle di stagione, il capospalla sporty-chic conquista il guardaroba contemporaneoLa stagione delle mezze temperature è il momento ideale per sperimentare con layering e capispalla inediti. Dalle passerelle allo street style, i military pants tornano di tendenza: ecco come abbinare i pantaloni cargo con cinque combinazioni eleganti e contemporaneeDalle origini militari allo street style contemporaneo, i pantaloni cargo continuano a reinventarsi stagione dopo stagione.