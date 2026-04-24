Da maggio ulteriore rilascio in Giappone di 20 giorni di riserve di petrolio

Da maggio, il Giappone prevede di rilasciare ulteriori 20 giorni di riserve di petrolio. La decisione si inserisce in un quadro di crescente attenzione alla gestione delle risorse energetiche nel Paese, in un contesto internazionale in continua evoluzione. La situazione riflette le sfide legate alla sicurezza degli approvvigionamenti e alla disponibilità di combustibili fossili nel territorio nipponico.

Si fa sempre più critica la gestione delle risorse energetiche in Giappone con l'evoluzione dello scenario internazionale. Dal primo maggio, il governo di Tokyo ha deciso di dare il via ad un ulteriore rilascio di scorte strategiche di petrolio pari a circa 20 giorni di consumo, a fronte della persistente incertezza sulla riapertura dello Stretto di Hormuz, nonostante l'accordo di cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran. La decisione segue la prima immissione sul mercato di circa 50 giorni di riserve, avviata a metà marzo da scorte statali e private, per stabilizzare l'approvvigionamento energetico del Paese, fortemente dipendente dalle importazioni.🔗 Leggi su Lanazione.it

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