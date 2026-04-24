A partire da maggio, il governo giapponese ha annunciato un ulteriore rilascio di 20 giorni di riserve di petrolio, in risposta alle difficoltà nella gestione delle risorse energetiche. Questa decisione si inserisce in un quadro di crescente attenzione alle sfide legate alla sicurezza energetica, mentre lo scenario internazionale continua a evolversi. La misura mira a garantire approvvigionamenti più sicuri in un momento di incertezza globale.

Si fa sempre più critica la gestione delle risorse energetiche in Giappone con l'evoluzione dello scenario internazionale. Dal primo maggio, il governo di Tokyo ha deciso di dare il via ad un ulteriore rilascio di scorte strategiche di petrolio pari a circa 20 giorni di consumo, a fronte della persistente incertezza sulla riapertura dello Stretto di Hormuz, nonostante l'accordo di cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran. La decisione segue la prima immissione sul mercato di circa 50 giorni di riserve, avviata a metà marzo da scorte statali e private, per stabilizzare l'approvvigionamento energetico del Paese, fortemente dipendente dalle importazioni.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Da maggio ulteriore rilascio in Giappone di 20 giorni di riserve di petrolio

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