Durante la notte si è verificato il crollo parziale di un edificio abbandonato in Piazza de Nicola al civico 91. Le autorità hanno prontamente attivato le procedure di emergenza e avviato gli sgomberi cautelativi nelle zone circostanti per garantire la sicurezza pubblica. Non sono stati riportati feriti o vittime. I vigili del fuoco sono sul posto per le verifiche e le operazioni di messa in sicurezza dell’edificio.

Tempo di lettura: 3 minuti Durante la notte si è verificato il crollo parziale di un edificio abbandonato situato al civico 91 di Piazza de Nicola. Sul posto sono immediatamente intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco, attualmente impegnate nelle operazioni di scavo e messa in sicurezza. A scopo precauzionale, è’ stata disposta l’evacuazione di alcuni stabili limitrofi al fine di garantire l’incolumità dei residenti e permettere i rilievi tecnici sulla stabilità delle strutture adiacenti. Dettaglio degli interventi di sgombero. Le operazioni di evacuazione hanno riguardato complessivamente diversi nuclei familiari e strutture abitative: Piazza de Nicola: sgomberati i civici 89 (circa 12 persone per 6 abitazioni), 95 (circa 30 cittadini extracomunitari) e il civico 98.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Crollo edificio abbandonato: attivate le procedure di emergenza e sgomberi cautelativi

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