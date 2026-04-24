Crans Montana la mamma della 15enne uscita dalla terapia intensiva | Grazie ai medici

In una recente dichiarazione, la madre di una ragazza di 15 anni ha ringraziato i medici dopo il suo ricovero in terapia intensiva. Ha riferito che il personale sanitario si è preso cura di loro con attenzione, condividendo momenti di commozione e di allegria durante il percorso di cura, come fanno con tutti i pazienti nelle strutture di terapia intensiva e sub-intensiva.

“ Hanno pianto con noi, hanno riso con noi, si sono occupati di noi, come si occupano di tutti i pazienti all’interno della terapia intensiva e sub-intensiva. Perché dopo 60 giorni, 24 ore al giorno, li ho visti operare ininterrottamente. Certo, una ragazzina di 15 anni può suscitare più empatia, magari c’è un rapporto diverso con le ragazze più giovani, si crea un legame, però sono così con tutti e per noi è stata importantissima questa componente umana”. Così Isabella, mamma di Elsa, la quindicenne biellese rimasta ustionata a Capodanno a Crans-Montana, ringrazia il personale dell’ospedale Cto di Torino. La ragazza, uscita oggi dalla terapia intensiva, verrà trasferita all’ospedale pediatrico Regina Margherita di Torino prima del rientro a casa.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Crans Montana, la mamma della 15enne uscita dalla terapia intensiva: "Grazie ai medici" Notizie correlate Crans Montana, i medici sulla 15enne uscita da terapia intensiva: “Fase a rischio è superata”Elsa, la quindicenne biellese rimasta ferita nel rogo di Capodanno a Crans-Montana, è stata dimessa dal Cto di Torino. Crans-Montana, la 15enne Elsa esce dalla terapia intensiva a TorinoElsa, la quindicenne biellese rimasta ferita nel rogo di Capodanno a Crans-Montana, è stata dimessa dal Cto di Torino. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Crans-Montana, genitori di Elsa 'è stato un percorso molto difficile'; Crans Montana, a Losanna il toccante concerto per le vittime: c'è anche Cocciante VIDEO; Crans, l’ultima beffa svizzera: ai feriti le fatture dei ricoveri; Crans-Montana, le fatture ai feriti: 75mila euro per Manfredi Marcucci, 18mila per Eleonora Palmieri. Poche ore in ospedale, è vergognoso. Crans-Montana, la mamma della 15enne Elsa Rubino uscita dalla terapia intensiva: «Grazie ai medici di Torino»Isabella, la madre della ragazza: «Hanno pianto con noi, hanno riso con noi. Per 60 giorni, 24 ore al giorno, li ho visti operare ininterrottamente» ... video.corriere.it Crans Montana, la mamma della 15enne uscita dalla terapia intensiva: Grazie ai mediciHanno pianto con noi, hanno riso con noi, si sono occupati di noi, come si occupano di tutti i pazienti all'interno della terapia intensiva e sub-intensiva. lapresse.it La Stampa. . La fine di un incubo, il ritorno alla vita. Sarà dimessa dal Cto di Torino Elsa R., la quindicenne biellese rimasta ferita nel rogo di Capodanno a Crans-Montana. Un calvario durato 58 giorni, tra terapia intensiva e sub intensiva del Centro grandi usti facebook Strage di Crans-Montana, la quindicenne Elsa esce dalla terapia intensiva dopo 58 giorni x.com