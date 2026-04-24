Cosa resterà del miracolo Leicester

Questo articolo fa parte di un progetto più ampio, che comprende anche il podcast indipendente dedicato alla parabola del Leicester dal titolo "Essere Leicester". Trovate il trailer su Spotify e sulle principali piattaforme di streaming audio. Le prime tre puntate saranno pubblicate il 2 maggio 2026. Qui il teaser di lancio su YouTube. Su London Road, lunga via di ingresso al cuore della città di Leicester che passa davanti alla stazione ferroviaria e a Victoria Park, c’è una finestra su cui compare una scritta con quattro parole una sopra all’altra. “ Dilly Ding Dilly Dong ”: l’eco di una recente grandeur calcistica, di una storia unica e irripetibile che dieci anni fa ha visto il Leicester vincere la Premier League, il campionato di calcio più ricco e competitivo del mondo.🔗 Leggi su Ultimouomo.com

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Claudio Ranieri Story | The Leicester City Miracle That Changed Football Forever

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