Cosa fare nel weekend del 25 aprile? Feste movida mostre e tanto altro da non perdere

Il weekend del 25 aprile nel Pescarese si presenta ricco di eventi, con feste, iniziative di movida, mostre e altre attività distribuite in diverse località della regione. Numerose manifestazioni si svolgeranno nel territorio, offrendo opportunità di intrattenimento e svago per residenti e visitatori. Le diverse proposte spaziano tra cultura, divertimento e socialità, coinvolgendo pubblico di tutte le età.

Il weekend del 25 aprile accoglie diverse manifestazioni, che interesseranno tutto il territorio del Pescarese. Si va dalla festa di primavera di Cepagatti alla Fun fest che si terrà all’Arca fino alle numerose mostre, le serate della movida e la rassegna Cinemadamare extra.Conosciamo tutti gli.🔗 Leggi su Ilpescara.it

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