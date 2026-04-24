Controlli in due locali d' intrattenimento | irregolarità strutturali e sulle licenze

Nella giornata di oggi, gli agenti della polizia di Stato hanno effettuato controlli in due locali di intrattenimento situati tra Francavilla Fontana e Fasano. Durante le verifiche sono state riscontrate irregolarità relative alla struttura degli ambienti e alle licenze in possesso dei locali. Le operazioni hanno portato alla contestazione di violazioni amministrative e alla segnalazione degli esercenti alle autorità competenti.

FRANCAVILLA FONTANAFASANO - Controlli amministrativi in esercizi commerciali della polizia di Stato. Nella giornata di ieri, 23 aprile, il questore ha disposto alcune attività in due comuni della provincia, dove sono state riscontrate diverse violazioni. Il primo controllo è stato effettuato.🔗 Leggi su Brindisireport.it

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