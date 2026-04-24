Durante un’operazione di controllo nel quartiere Librino, a Catania, le forze dell’ordine hanno scoperto e sequestrato due fucili, risultati rubati, e 22 cartucce calibro 12. L’intervento si è svolto in un palazzo di viale Moncada. Nessuna persona è stata arrestata durante l’operazione. La polizia ha sequestrato le armi e le munizioni e ha avviato le indagini per verificare eventuali collegamenti con altri episodi nella zona.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Scoperta durante un’operazione della polizia. Nel corso di un’attività di controllo nel quartiere Librino, a Catania, la polizia ha rinvenuto e sequestrato due fucili rubati e 22 cartucce calibro 12. L’operazione è stata condotta dagli agenti della squadra cinofili della questura. Armi nascoste in un’intercapedine. Il materiale è stato trovato all’interno di un’intercapedine ricavata nel muro condominiale di un edificio in viale Moncada, accessibile soltanto tramite una scala. I due fucili, risultati provento di furto risalente al 2022, erano nascosti insieme alle munizioni. Controlli estesi in tutto lo stabile. Le...🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Controlli a Librino: sequestrate armi e munizioni in un palazzo di viale Moncada

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