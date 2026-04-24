Coniugare anziani giovani e sociale I candidati del Pd spiegano come fare traendo spunto da altre realtà

I candidati del Partito Democratico di Senigallia hanno partecipato a un incontro a Marzocca giovedì 23 aprile, per discutere di come favorire l’integrazione tra anziani e giovani e sviluppare iniziative sociali. Durante l’evento, hanno illustrato alcune strategie ispirate ad altre realtà per affrontare queste tematiche. La discussione ha coinvolto i candidati Marco Papa e Margherita Angeletti in vista delle elezioni comunali previste per il fine settimana successivo.

SENIGALLIA – Ieri, giovedì 23 Aprile, si è tenuta una serata a Marzocca organizzata dai candidati del Partito Democratico Marco Papa e Margherita Angeletti alle elezioni comunali di Senigallia previste per domenica 24 e lunedì 25 maggio.Durante l'evento al centro sociale, nel cuore della frazione.🔗 Leggi su Anconatoday.it

Notizie correlate

Lo scouting del Pd per dieci giovani da candidare (con mugugni tra gli anziani)Non solo il cerchio magico, la segretaria ha affidato alla fida Marta Bonafoni di trovare anche alcuni volti freschi da inserire, in posizioni...

Como, allerta truffe anziani: Carabinieri spiegano come proteggersi da raggiri sempre più sofisticati e mirati.Oltre 120 cittadini si sono incontrati con i Carabinieri nel fine settimana a Lipomo e Albate, in provincia di Como, per apprendere strategie di...

Una raccolta di contenuti

Argomenti più discussi: I segreti della longevità: a Roma premiate le migliori tesi su invecchiamento e prevenzione; Ordini dei medici e delle professioni sanitarie: via libera a bilanci degli Enti.

Coniugare anziani, giovani e sociale. I candidati del Pd spiegano come fare traendo spunto da altre realtàSENIGALLIA – Ieri, giovedì 23 Aprile, si è tenuta una serata a Marzocca organizzata dai candidati del Partito Democratico Marco Papa e Margherita Angeletti alle elezioni comunali di Senigallia previst ... anconatoday.it

Aree interne: mons. Paglia, contrastare solitudine, marginalità e spopolamento, restituendo centralità agli anziani e nuove opportunità ai giovaniLe aree interne coinvolgono circa 14 milioni di cittadini e migliaia di Municipi pari al 60% del territorio nazionale. Il bando crea un’alleanza tra giovani e anziani e può diventare forza di svilupp ... agensir.it

#Humanitas: scienza, responsabilità e innovazione per la sanità del Paese La storia di un'idea e le prospettive di un Teaching and Research Hospital di fronte alla sfida di coniugare innovazione e accessibilità, nella sinergia tra pubblico e privato. Inaugurata l facebook