Confisca di beni a un pugliese condannato per assalti a portavalori e caveau Carabinieri

I Carabinieri del Comando Provinciale di Bari hanno eseguito una confisca di beni nei confronti di un uomo pugliese condannato per aver partecipato a assalti a portavalori e caveau. L'operazione rientra in un procedimento giudiziario che ha portato alla sentenza di condanna. La confisca riguarda immobili e beni di proprietà dell’individuo coinvolto. L’attività si inserisce nelle indagini condotte dagli investigatori sui reati di natura finanziaria e patrimoniale.

Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri: I Carabinieri del Comando Provinciale di Bari hanno eseguito un decreto di confisca definitiva, emesso dalla Corte di Appello III Sezione Penale di Bari, su rinvio disposto dalla Corte di Cassazione, nei confronti dell’imprenditore Fratepietro Carmine, 47enne, pluripregiudicato per i reati di rapina a mano armata, porto illegale di armi, riciclaggio e ricettazione. In proposito, l’interessato è stato condannato per aver fatto parte del commando paramilitare, composto da circa 10 persone, che il 29 febbraio 2016 aveva assaltato un furgone portavalori sulla strada statale 16 nei pressi di Trinitapoli, che trasportava circa 3 milioni di euro destinati agli uffici postali e agli istituti di credito.🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Confisca di beni a un pugliese condannato per assalti a portavalori e caveau Carabinieri Notizie correlate Quanto sono frequenti gli assalti ai portavaloriMartedì mattina sulla superstrada 613 che collega Brindisi e Lecce, in Puglia, all’altezza dello svincolo per la frazione di Tuturano, un gruppo di... ‘Ndrangheta, corruzione e appalti: a Reggio Calabria confisca di beni da 6,1 milioni a un imprenditoreI finanzieri del Comando provinciale di Reggio Calabria hanno eseguito un provvedimento emesso dalla Sezione Misure di prevenzione del Tribunale... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Confisca e giustizia riparativa: motivazione sul nesso temporale tra beni e reato; Confisca urbanistica anche in caso di prescrizione: nessuna violazione della presunzione di innocenza; Dagli assalti sulla Statale 16 al tesoro di famiglia: confiscati beni per un milione di euro a un 47enne; Dopo il sequestro preventivo il patrimonio da oltre 7 milioni di euro viene confiscato. Confisca di beni a un pugliese condannato per assalti a portavalori e caveau CarabinieriDi seguito un comunicato diffuso dai carabinieri: I Carabinieri del Comando Provinciale di Bari hanno eseguito un decreto di confisca definitiva, emesso dalla Corte di Appello III Sezione Penale di Ba ... noinotizie.it Bari, assalti ai portavalori: confiscato 1 milione di euro tra ville e terreni all’imprenditore condannatoConfisca definitiva per Carmine Fratepietro dopo il via libera della Cassazione: ricostruita una ricchezza ritenuta frutto di rapine armate ... affaritaliani.it I Carabinieri del Comando Provinciale di Bari hanno eseguito un decreto di confisca definitiva, emesso dalla Corte di Appello III Sezione Penale di Bari, su rinvio disposto dalla... Leggi l'articolo - facebook.com facebook