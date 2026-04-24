Confcommercio Sicilia | Fondi Regione arrivano nel momento giusto

Confcommercio Sicilia ha annunciato che la regione ha messo a disposizione circa 13,5 milioni di euro attraverso un nuovo intervento. Questa somma è stata destinata a supportare il settore del commercio nell’isola. L’iniziativa è stata accolta come un aiuto importante per le attività commerciali locali, che in passato avevano manifestato difficoltà economiche. La distribuzione dei fondi è prevista in tempi brevi.

“Il nuovo intervento messo in campo dal governo regionale, con un pacchetto di circa 13,5 milioni di euro, rappresenta un passo significativo per rafforzare il comparto del commercio in Sicilia. Parliamo di risorse importanti, che arrivano in un momento in cui molte imprese stanno ancora.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Kimi è nel posto giusto al momento giusto: perché può credere nel Mondiale Di Giannantonio: "Sono nel posto giusto e nel momento giustoIl test di Sepang ha fornito indicazioni significative sul potenziale della stagione 2026, offrendo una chiara lettura sull’andamento della GP26 e... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Confcommercio Sicilia, 'fondi Regione arrivano nel momento giusto'; Confcommercio Sicilia: Fondi Regione arrivano nel momento giusto; Confcommercio Sicilia: Risorse decisive per le imprese; Commercio in Sicilia, Confcommercio: Bene i 13,5 milioni della Regione per sostenere le imprese. Pacchetto di misure per rafforzare il commercio nell’isola, interviene Confcommercio SiciliaPalermo, 23 aprile 2026 - «Il nuovo intervento messo in campo dal governo regionale, con un pacchetto di circa 13,5 milioni di euro, rappresenta un passo ... radiortm.it Confcommercio Sicilia, Manenti: Da Roma un mandato chiaro: La nostra isola sia protagonista del futuro del paesePalermo, 16 aprile 2026 - Si è conclusa a Roma, a Villa Miani, la 25ª edizione del Forum internazionale di Confcommercio I protagonisti del mercato e gli ... radiortm.it Forum Confcommercio: la Sicilia al centro delle sfide europee Leggi qui: https://www.lagazzettadelcalatino.it/2026/04/forum-confcommercio-la-sicilia-al-centro-delle-sfide-europee - facebook.com facebook