Comunali il centrosinistra perde un pezzo | salta una lista a sostegno di Battaglia

A meno di un giorno dall’apertura delle candidature per le elezioni comunali di maggio, una delle liste a sostegno di un candidato del centrosinistra è stata annullata senza preavviso. La decisione è stata comunicata poche ore prima della scadenza per la presentazione delle candidature, lasciando il quadro politico locale con un elemento in meno nel fronte che sostiene il candidato principale. La lista in questione era stata annunciata in precedenza come parte della coalizione.

A meno di 24 ore dall’apertura dei termini per la presentazione delle candidature alle amministrative di maggio, salta inaspettatamente una delle liste che avrebbero dovuto sostenere la candidatura di Domenico Battaglia. Il centrosinistra continua ad avere numerosi conflitti interni che stanno.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Notizie correlate Primarie, Avs si complimenta con Battaglia e conferma una propria lista alle elezioni comunaliI complimenti di Demetrio Delfino e Gerardo Pontecorvo di Alleanza Verdi Sinistra Reggio Calabria a Massimo Canale e Giovanni Muraca "per averci... Elezioni comunali. Portico in Comune presenta la lista a sostegno di Cristillo | I NOMIÈ stata ufficialmente depositata la lista “Portico in Comune”, insieme al simbolo che accompagnerà il percorso verso le prossime elezioni... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Punta al Parlamento ma deve candidarsi a Ceglie Messapica: la scalata politica dello spin doctor di Conte; Avellino al voto: qualcuno sa cosa sta facendo?; Elezioni Ungheria, Senatrice Minasi il centrosinistra spazzato via; Non solo Molo Clementino. Elezioni, ora la sinistra prova a ricompattarsi. Ma il Pd resta escluso. A Macerata il centrosinistra presenta il 25 aprile le liste per le ComunaliIl centrosinistra maceratese, in vista delle elezioni Comunali, sceglie il 25 aprile per scendere in piazza e presentarsi alla città. La coalizione organizza una festa aperta alla cittadinanza al Camp ... ansa.it Rocco Casalino si candida alle comunali a Ceglie MessapicaL'ex portavoce di Conte: Tra due anni La Russa potrebbe essere Capo dello Stato, uno scenario pericoloso (ANSA) ... ansa.it #Politica Positano domani si presenteranno le liste per le comunali di maggio e governare il paese fino al 2030. Le ultime novita’ facebook Comunali ad Arborea e Laconi, due nuovi candidati sindaco x.com